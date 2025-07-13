فلامنجو ينفرد بصدارة الدوري البرازيلي
فاز فريق فلامنجو على ضيفه ساو باولو بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري البرازيلي لكرة القدم.
وبهذا الفوز، انفرد فلامنجو بصدارة جدول ترتيب الدوري بعد أن رفع رصيده إلى 27 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن كروزيرو وباهيا، وأربع نقاط عن براجانتينو.
وفي باقي مباريات هذه الجولة، فاز إنترناسيونال على فيتوريا بهدف دون رد، وبوتافوغو على فاسكو دي جاما بهدفين دون رد، وباهيا على أتلتيكو مينيرو بنتيجة 2-1.
يذكر أن فريق فلامنجو قد خرج من دور الستة عشر في بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليًّا بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد خسارته أمام بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 2- 4.
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