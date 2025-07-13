عودة بيولي إلى فيورنتينا بعد مشواره مع النصر السعودي

روما ـ أ.ف.ب: عاد المدرب ستيفانو بيولي الى فيورنتينا قادما من نادي النصر السعودي، بحسب ما أعلن النادي التوسكاني المنافس في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقال فيورنتينا في بيان له إنه «تم تعيين ستيفانو بيولي مدربا جديدا للفريق الأول».

وأفاد البيان «وقع بيولي الذي يعود إلى فلورنسا بعد أن ارتدى القميص الأرجواني كلاعب بين عامي 1989 و1995 وبعد أن درّب النادي من عام 2017 حتى 2019، عقدًا يربطه بفيورنتينا حتى 30 يونيو 2028».

ويخلف بيولي (59 عاما) مواطنه رافاييل بالادينو الذي استقال بشكل مفاجئ في يونيو بعد أسابيع فقط من تمديد عقده حتى عام 2027. احتل فيورنتينا المركز السادس في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، وهو ما منحه بطاقة المشاركة في مسابقة كونفرنس ليج.

وتحت قيادة مالكه الأميركي، يقوم «فيولا» بتجديد ملعبه ويطمح الى ترسيخ مكانته بين الفرق المشاركة في المسابقات الأوروبية بانتظام.

وترك بيولي منصبه في نادي النصر مطلع الأسبوع الجاري، بعد موسم واحد فقط قضاه مع على رأس الفريق الذي يضم في صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وقاده خلاله إلى المركز الثالث في الدوري السعودي.

أشرف ايضا خلال مسيرته على بولونيا (2011-2014)، ثم لفترة وجيزة إنتر ميلان (نوفمبر 2016 - حتى مايو 2017) وميلان من أكتوبر 2019 حتى مايو 2024).

منح ميلان لقبه الأخير في الدوري الإيطالي عام 2022، وحصل على لقب أفضل مدرب في الدوري الإيطالي في ذلك الموسم. ويُعد فيورنتينا النادي الثاني عشر من أصل 20 فريقا في الدوري الإيطالي الذي قام بتغيير مدربه في الأسابيع الأخيرة.