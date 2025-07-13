نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة صلاح.. ليفربول يتنصر على بريستون نورث إند بثلاثية وديًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت مباراة ليفربول وبريستون نورث ايند بفوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف وذلك ضمن منافسات المباريات الودية من أجل الاستعداد للموسم الجديد.

ليفربول يتنصر على بريستون نورث إند بثلاثية وديًا

سيطر لاعبو ليفربول على مجريات اللعب طوال أحداث الشوط الأول حتى نجحوا في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 33 عندما ارسل دومينيك سوبوسلاي تمريرة رائعة لزميله كونور برادلي الذي سدد الكرة ببراعة في مرمى بريستون نورث ايند.

حاول لاعبو بريستون نورث ايند تسجيل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول ولكن لم تثمر محاولاتهم عن أية أهداف لينتهي الشوط بتقدم الريدز بهدف نظيف.

في الشوط الثاني، واصل لاعبو الريدز هيمنتهم على المباراة حتى تمكنوا من تسجيل الهدف الثاني عن طريق داروين نونيز في الدقيقة 53.

واصل لاعبو بريستون نورث ايند شن هجماتهم على مرمى ليفربول حتى نجحوا في تسجيل الهدف في الدقيقة 83 من توقيع ليندسي.

نجح لاعبو ليفربول في تسجيل الهدف الثالث قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين تحديدا في الدقيقة 88 من توقيع كودي جاكبو لتنتهي المباراةبفوزالريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.