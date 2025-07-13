حسام عزب حكما مساعدا لتقنية الفيديو في مباراة غانا وتنزانيا بأمم إفريقيا للسيدات

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أحمد جودة - القاهرة - تتواصل منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات والتي تقام في المغرب.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تعيين الدولى حسام عزب حكما مساعدا لتقنية الفيديو في مباراة غانا وتنزانيا المقرر لها غدا الإثنين ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية للسيدات " المغرب".

يضم الطاقم كلا من، درصاف جوانتي حكما للساحة ويعاونها كلا من هدي عافين مساعد أول وماهوا كوروما مساعد ثان والجزائرية غادة محات حكما رابعا والجزائري لحلو بن براهم حكما لتقنية الفيديو وحسام عزب حجاج حكم مساعد لتقنية الفيديو.

وجدير بالذكر أن البطولة تشهد مشاركة ثلاثي مصري وهم حسام عزب، يارا عاطف، شاهندا مغربي.

