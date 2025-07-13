نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرارات تشابي تثير غضب مبابي وسط مراقبة باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحافية أن الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد الإسباني، منزعج من بعض قرارات المدرب تشابي ألونسو، وسط تصاعد الجدل داخل الفريق العاصمي بشأن انسجامه مع زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور.

ولا تزال أصداء الخروج المدوي لريال مدريد أمام باريس سان جيرمان تلقي بظلالها على العاصمة الإسبانية، وسط تشكيك متزايد في قدرة مبابي وفينيسيوس على اللعب سويًا.

وشهد الموسم الأول لمبابي تسجيل نحو 40 هدفًا لكنه لم يساهم في فوز ريال مدريد بأي بطولة، بينما وُجهت انتقادات لأداء الفرنسي في المباريات الكبيرة، خاصة بعد مباراة الإقصاء أمام باريس سان جيرمان.

ونقل موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي عن صحيفة "لا جورنال دي ريال" عن عدم رضا مبابي تجاه بعض اختيارات المدرب ألونسو، ما أدى إلى جدل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسط مؤشرات على انقسام في صفوف الجماهير بين مؤيدي مبابي ومؤيدي فينيسيوس.

في المقابل، ذكرت إذاعة كادينا سير أن باريس سان جيرمان يراقب ما يحدث في مدريد بنوع من الارتياح، ونقلت الإذاعة عن مصادر داخل النادي الفرنسي قولها إنهم يعتبرون أنفسهم قد تخلصوا من مشكلة.

وأضاف المصدر: نعتبر أننا تخلّصنا من مشكلة حين غادر مبابي، وقد نقلناها الآن إلى ريال مدريد. أصبح لديهم المشكلة، ونحن لم نعد نملكها.

ومنذ رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان نجح الفريق الفرنسي في الفوز للمرة الأولى بدوري أبطال أوروبا، كما تأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه.