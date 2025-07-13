نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفراجة جديدة.. اتفاق رسمي بين الزمالك وبتروجيت على ضم الفلسطيني حامد حمدان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، مساء اليوم الأحد، عن توصّل إدارة النادي إلى اتفاق نهائي مع نادي بتروجيت بشأن ضم اللاعب حامد حمدان، نجم منتخب فلسطين، وذلك في إطار التحركات القوية التي يقوم بها النادي الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا للموسم الجديد.

وجاء هذا الاتفاق بعد مفاوضات مكثّفة بين الجانبين، نجحت خلالها إدارة الزمالك في إنهاء جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة، وسط ترحيب من نادي بتروجيت بإتمام الانتقال، لما يحمله من فائدة للطرفين، خاصة بعد المستوى اللافت الذي قدّمه اللاعب مع فريقه في دوري الدرجة الثانية خلال الموسم الماضي.

مصدر داخل الزمالك يكشف تفاصيل الاتفاق

وفي تصريحات خاصة أدلى بها مصدر مطّلع داخل القلعة البيضاء، أكد أن الاتفاق مع بتروجيت بات شبه نهائي، وأن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من الإجراءات التعاقدية والتوقيع الرسمي.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب حامد حمدان، الذي يشغل مركز خط الوسط المهاجم ويجيد أيضًا اللعب في مركز الجناح، سيكون إضافة فنية مميزة لتشكيلة الفريق الأبيض، خاصة مع اعتماد الجهاز الفني بقيادة المدرب الجديد على عناصر قادرة على التنوع الهجومي واللعب تحت الضغط.

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة وضعتها لجنة الكرة في الزمالك لتدعيم الفريق بصفقات نوعية، تساعد على إعادة بناء الفريق واستعادة التوازن الفني بعد فترة من التراجع في النتائج والمستوى الفني.

ويعمل مسؤولو النادي على التفاوض مع عدد من الأندية واللاعبين المحليين والدوليين، لإبرام صفقات تغطي مختلف الخطوط، في ظل رغبة جماهير الزمالك في رؤية فريق قادر على المنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية خلال الموسم المقبل، وأبرزها الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا.