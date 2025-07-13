نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. سيراميكا كليوباترا يُعلن ضم خالد عبد الفتاح من الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي سيراميكا كليوباترا بشكل رسمي، مساء اليوم الأحد، عن التعاقد مع خالد عبدالفتاح، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضمن سلسلة الصفقات التي يسعى من خلالها النادي لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادًا للموسم المقبل.

سيراميكا كليوباترا يُعلن ضم خالد عبد الفتاح من الأهلي

نشر الحساب الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، من بينها فيسبوك وإنستجرام وتويتر، صورة ترحيبية بالنجم الجديد خالد عبدالفتاح، أرفقها بتعليق ترويجي جاء فيه: "نجم جديد يسطع في سماء سيراميكا كليوباترا.. رحبوا معنا بأحدث صفقات الفريق، خالد عبدالفتاح."

خالد عبدالفتاح يودع الأهلي ويعد الجماهير بالعودة

وكان اللاعب قد سبق وأعلن مساء أمس السبت عن رحيله من النادي الأهلي متجهًا إلى صفوف سيراميكا كليوباترا، حيث نشر عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة وداع صادقة لجماهير "القلعة الحمراء"، أكد فيها امتنانه للفرصة التي حظي بها في اللعب للأهلي، كما قدّم وعدًا صريحًا بالعودة مستقبلًا إلى بيته الأول.

وجاء في رسالته: "شكرًا للنادي الأهلي وجماهيره العظيمة على الدعم والثقة.. سأظل ممتنًا لكل لحظة قضيتها داخل هذا الكيان الكبير، وسأعمل جاهدًا خلال تجربتي الجديدة للعودة أقوى بإذن الله."

وتفاعل عدد كبير من جماهير الأهلي مع رسالة عبدالفتاح، معربين عن تقديرهم لإخلاصه وأدائه في الفترة الماضية، ومتمنين له التوفيق في مرحلته الجديدة.