نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم أورلاندو بايراتس ينتقل إلى الاتفاق السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي لكرة القدم موافقته على انتقال اللاعب الشاب موهاو نكوتا إلى نادي الاتفاق السعودي، في بيان رسمي للنادي.

وقال النادي في بيانه: «توصل النادي إلى اتفاق مع نادي الاتفاق السعودي لبيع عقد اللاعب نكوتا».

وأكمل البيان: «يخضع هذا الانتقال لموافقة اللاعب على الشروط الشخصية واجتياز الفحص الطبي».

وشارك اللاعب الشاب صاحب الـ20 عامًا في 39 مباراة رسمية ساهم خلالها في تسجيل 12 هدفًا مع نادي أورلاندو بايرتس في أول مواسمه مع الفريق.

وسيسجل نادي الاتفاق اللاعب في خانة المواليد.