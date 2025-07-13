نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. سيراميكا كليوباترا يعلن تعاقده مع كريم الدبيس ظهير الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي سيراميكا كليوباترا بشكل رسمي، اليوم الأحد، عن ضم الظهير الأيسر الشاب كريم الدبيس، قادمًا من صفوف النادي الأهلي، وذلك في إطار تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

وتأتي صفقة انضمام الدبيس ضمن خطة إدارة سيراميكا لدعم المراكز الدفاعية بلاعبين صاعدين يمتلكون مهارات هجومية ودفاعية، وهو ما يتوافر في اللاعب الذي برز اسمه مؤخرًا كأحد المواهب الواعدة في الكرة المصرية.

إعلان رسمي من سيراميكا كليوباترا عبر "فيسبوك"

نشر الحساب الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بيانًا مصوَّرًا للإعلان عن الصفقة، جاء فيه: "يصول في الجبهة اليسرى دفاعًا وهجومًا.. كريم الدبيس ينضم إلى سيراميكا كليوباترا."

رسالة مؤثرة من الدبيس لجماهير الأهلي بعد إتمام الصفقة

عقب الإعلان الرسمي عن انتقاله إلى سيراميكا كليوباترا، حرص كريم الدبيس على توجيه رسالة وداعية مؤثرة إلى جماهير النادي الأهلي، عبّر فيها عن امتنانه واعتزازه بالفترة التي قضاها داخل القلعة الحمراء.

وكتب الدبيس عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام": "شكرًا من القلب لجمهور الأهلي العظيم على كل الحب والمساندة.. كنت فخور بوجودي وسطكم، وأنا واحد منكم وأهلاوي طول عمري. أتمنى دعمكم يستمر ليا في اللي جاي، ولنا عودة في القريب العاجل بإذن الله."