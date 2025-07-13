فريق السد يحافظ على لقبه ويتوج بطلا لدوري الهواة بإزكي

إزكي ـ من يوسف بن سعيد المنذري:

توّج فريق الســــد بطلا لدوري الهواة بنادي إزكي للمرة الثانية على التوالي، بعد تغلبه على فريق إمطي بركلات الترجيح حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وقد شهدت المباراة حضورا كبيرا من جماهير الفريقين وولاية إزكي بشكل عام، رعى المباراة النهائية وحفل الختام سعادة يونس بن علي المنذري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية إزكي وبحضور محمد بن سليمان الراشدي رئيس نادي إزكي، واتسمت المباراة التي أدارها الحكم محمد الرواحي بالندية والإثارة سواء في المستطيل الأخضر أو حتى بالأهازيج التشجيعية على المدرجات، وعقب ركلات الترجيح تم تكريم المساهمين والداعمين لإنجاح دوري الهواة وتكريم حكام المباراة والحائزين على الجوائز الفردية حيث نال جائزة أفضل لاعب مصعب الخلاسي من فريق السد.

وجائزة أفضل حارس استحقها حارب السليمي من فريق إمطي، أما جائزة الهداف للاعب فراس السليمي من فريق وحدة إمطي، وتم تقليد الميداليات الفضية وكأس الوصيف لفريق إمطي والميداليات الذهبية وكأس دوري الهواة لفريق السد.