انطلاق أول دورة تأسيسية لرياضة التايكواندو بالعوابي

العوابي ـ من حمود الخروصي:

شهدت ولاية العوابي بمحافظة جنوب الباطنة انطلاق الدورة التأسيسية الأولى لرياضة التايكواندو التي تنظمها جمعية المرأة العمانية بالولاية، بالتعاون مع أكاديمية تاكيون لفنون القتال والدفاع عن النفس، انطلقت الدورة في شهر يونيو الماضي وتستمر حتى 6 أغسطس القادم بمعدل 16 حصة تدريبية خلال شهرين، بمشاركة 20 متدرباً من أبناء الولاية، حيث انتقل المشاركون من مستوى الحزام الأبيض إلى الحزام الأصفر ضمن برنامج تدريبي شامل يركز على الركلات واللكمات والصدات إلى جانب تمارين القوة، والمرونة، والتوازن كما اهتم البرنامج بتنمية الانضباط الذاتي، واللياقة البدنية ومهارات الدفاع عن النفس.

يقود الدورة عزان بن خلفان العبري مدرب ومؤسس أكاديمية تاكيون الذي أكد أن التايكواندو لا تُعد مجرد رياضة بدنية بل هي أيضًا فن فكري يجمع بين التركيز العقلي والمهارة الجسدية وتُعد من أبرز أساليب القتال الأعزل والدفاع عن النفس، وتهدف هذه المبادرة إلى ترسيخ رياضة التايكواندو في الولاية وتأسيس أكاديمية خاصة لتأهيل جميع الفئات العمرية بما يسهم في تعزيز الثقافة الرياضية والدفاعية لدى أبناء المجتمع المحلي.