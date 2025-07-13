نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آرسنال بصدد الإعلان عن ضم نجم تشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل الإنجليزي نوني مادويكي لاعب تشيلسي إلى لندن، للخضوع للكشف الطبي، تمهيدًا للانضمام بشكل رسمي إلى آرسنال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

مادويكي يخضع للفحوصات الطبية تمهيدًا للانضمام إلى آرسنال

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب الإنجليزي البالغ من العمر 23 عامًا للفحص الطبي خلال الساعات القليلة القادمة، وبعد ذلك يوقع على عقود انضمامه إلى الجانرز.

وأكدت تقارير صحفية سابقة، أن آرسنال أتم اتفاقه مع تشيلسي على ضم نوني مادويكي مقابل 48 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 4 ملايين جنيه إسترليني كحوافز.

وسيوقع نوني مادويكي عقدًا مع آرسنال لمدة 6 مواسم، وتحديدًا حتى يوينو 2031، ويجيد اللاعب الإنجليزي اللعب في المراكز التالية "الجناح الأيمن ولاعب الوسط المهاجم".

وانتقل اللاعب الإنجليزي إلى البلوز في شتاء 2023، قادمًا من أيندهوفن الهولندي بمقابل 35 مليون يورو.

وخاض الإنجليزي مادويكي البالغ من العمر 23 عامًا مع فريقه تشيلسي خلال الموسم المنصرم، 44 مباراة بكافة المسابقات، سجل 10 أهداف، وصنع 4 تمريرات حاسمة.

