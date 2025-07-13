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أحمد جودة - القاهرة - إجازة لاتقل عن 3 أسابيع في نهاية كل موسم وراحة 72 ساعة بين المباريات.. فيفا يكشف التوصيات الجديدة قبل بداية الموسم.

فيفا، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، عن التوصيات الجديدة التي خرجت بعد الاجتماع التي تم مع اتحادات اللاعبين من جميع أنحاء العالم في نيويورك، حيث كان الاجتماع عشية نهائي كأس العالم للأندية بين تشيلسي وباريس سان جيرمان.

جياني إينفانتينو

جياني إنفانتينو

والتقى جياني إنفانتينو رئيس فيفا بممثلي العديد من اتحادات اللاعبين من جميع أنحاء العالم في نيويورك.

وتناول الاجتماع العديد من القضايا الهامة والتي تتعلق بصحة اللاعبين (الرجال والنساء على حدٍ سواء)، وهي أولوية قصوى لأنها تشكل جزءًا من إطار الوقاية من المخاطر المهنية الذي وضعته منظمة العمل الدولية.

فترات الراحة

وأوضح فيفا في بيانه أن هناك إجماع على ضرورة أن تكون هناك فترة راحة لا تقل عن 72 ساعة بين المباريات.

كما أشار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بأنه ينبغي أن يحصل اللاعبون على فترة راحة وإجازة في نهاية كل موسم لا تقل عن 21 يومًا.

فيفا

وأوضحت الفيفا إلى أن هذه الفترة تُدار بشكل فردي من قِبل كل نادٍ واللاعبين المعنيين أيضًا، وذلك اعتمادًا على جداول مبارياتهم، مع مراعاة الاتفاقيات الجماعية المعمول بها.

وعلاوةً على ذلك، ينبغي أيضًا التخطيط ليوم راحة أسبوعيًا، مع إدارته بشكل عملي.

سفر اللاعبين

وكذلك، نُقِشت الفيفا أيضًا ضرورة مراعاة سفر اللاعبين، وخاصة الرحلات الطويلة بين القارات، والظروف المناخية التي تُقام فيها المباريات عند وضع السياسات الخاصة بتقويم المباريات الدولية القادمة.

وفيما يتعلق بالمسابقات، اتفق فيفا واتحادات اللاعبين على أهمية إيجاد توازن سليم بين كرة قدم المنتخبات والأندية من جهة، والمسابقات المحلية والقارية والعالمية للأندية من جهة أخرى.

تساوي الفرص بين اللاعبين

كما أنه من المهم خلق الفُرص للاعبين من جميع أنحاء العالم للتنافس في المسابقات الكبرى لأن هذا يعزز تطور كرة القدم العالمية.

وإضافةً لذلك، جرى اعتبار توفير المزيد من فُرص اللعب للاعبين الذين ليسوا على أعلى مستوى دولي كأولوية أيضًا.

ويقام اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساءً نهائي كأس العالم للأندية في شكله الجديد والذي بيلعب لأول مرة بين باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا وتشيلسي في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونجح باريس سان جيرمان في الصعود للنهائي بعد الفوز على ريال مدريد برباعية نظيفة، فيما صعد تشيلسي إلى المباراة النهائية بعد الفوز على فلومينسي البرازيلي بهدفين دون رد.

ويدير اللقاء الحكم الأسترالي صاحب الأصول الإيرانية علي رضا فغاني، حيث يعد هو نفس الحكم الذي أدار مباراة الافتتاح والتي جمعت بين الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي وانتهت بالتعادل السلبي.