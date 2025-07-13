نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وفاة جوتا.. سلوت يوجه نصيحة للاعبي ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أرنه سلوت، مدرب ليفربول، إنه كان من الصعب على الفريق العودة للتدريبات بعد وفاة ديوغو جوتا، لذا نصح لاعبيه بأن أفضل طريقة للمُضي قُدمًا ربما تكون الاقتداء بالنموذج الرائع لزميلهم الراحل.

ويستهلّ ليفربول مبارياته الودية استعدادًا للموسم الجديد بمواجهة في بريستون، اليوم الأحد، بعد 10 أيام من وفاة جوتا وشقيقه أندريه سيلفا في حادث سيارة بإسبانيا، في الثالث من يوليو (تموز) الحالي.

قال سلوت، في مقابلة مؤثرة مع وسائل إعلام تابعة لليفربول: «ما قلته للاعبين هو إنه من الصعب جدًا إيجاد الكلمات المناسبة؛ لأننا نتناقش باستمرار بشأن ما هو مناسب».

وأضاف: «ما المناسب في تصرفاتنا؟ ما المناسب (بشأن) ما يجب أن نقوله؟ هل يمكننا العودة للتدريبات؟ هل يمكننا الضحك مجددًا؟ هل يمكننا أن نغضب إذا كان هناك قرار خاطئ؟».

وتابع: «وأبلغتهم بأنه ربما يكون أفضل شيء نقوم به هو التعامل مع هذا الموقف كما كان يفعل جوتا».

وأردف: «وما قصدته بذلك هو أن جوتا كان دائمًا على طبيعته، لا يهم إذا كان يتحدث معي أو مع زملائه أو مع الطاقم الفني، كان دائمًا على طبيعته».

وأوضح: «لذا دعونا نحاول أن نكون على طبيعتنا أيضًا. لذلك إذا أردنا أن نضحك فلنضحك، وإذا أردنا أن نبكي فلنبكِ».

أرجأ ليفربول عودة اللاعبين إلى التدريبات استعدادًا للموسم الجديد، بعد حضور معظمهم الجنازة في البرتغال، الأسبوع الماضي.

وأعلن النادي، يوم الجمعة، أنه سيحجب نهائيًا الرقم 20 الذي كان يرتديه جوتا.