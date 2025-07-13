نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح يقود تشكيل ليفربول لمواجهة بريستون نورث ايند الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض ليفربول بعد قليل أولى مبارياته الودية أمام بريستون نورث ايند استعدادًا للموسم الجديد.

ويستعد لاعبو ليفربول لهذه المباراة الودية وسط حالة من الحزن الشديد بعد وفاة زميلهم البرتغالي ديوجو جوتا الذي لقى مصرعه رفقة شقيقه في حادث سير مروع في إسبانيا منذ عدة أيام.

وقرر ليفربول حجب القميص رقم 20 للأبد في مختلف فرق النادي للرجال والسيدات والأكاديمية تكريمًا للبرتغالي ديوجو جوتا.

ونجح ليفربول في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي.

ومن المتوقع أن يلجأ الهولندي آرني سلوت المدير الفني للريدز إلى تجربة أكبر عدد ممكن من اللاعبين في مباراة اليوم خاصة الوافدين الجدد مثل: فلوريان فيرتز وفريمبونج وكيركيز.

ومن المقرر أن يخوض ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي

خط الدفاع: جوميز، تيميسكاس، برادلي، لوكا ستيفنسون

خط الوسط: ريان جرافنبيرش، دومينيك سوبوسلاي، تري نيوني

خط الهجوم: محمد صلاح، كييزا، ريو نجوموها

