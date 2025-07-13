نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان وتشيلسي.. قمة عالمية في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سيُظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد تعلقه غير المتوقع برياضة لا يزال شعار "أمريكا أولا" فيها حلمًا حتى الآن عندما يحضر المباراة النهائية لمسابقة كأس العالم للأندية في كرة القدم، المُوسّعة حديثًا.

يُعدّ ظهوره في ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، حيث يلتقي باريس سان جرمان الفرنسي مع تشيلسي الإنجليزي، بمثابة تجربة للمباراة النهائية لكأس العالم للمنتخبات التي ستُقام على الملعب نفسه العام المقبل.

أكد ترامب أنه يرى البطولتين، بالإضافة إلى أولمبياد لوس أنجليس 2028، بمثابة تحف فنية لما يُطلق عليه "العصر الذهبي لأمريكا" خلال ولايته الثانية.

تُعدّ صداقة الملياردير الجمهوري الوثيقة مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري الايطالي جاني إنفانتينو، الزائر الدائم للبيت الأبيض، عاملًا مؤثرًا في حضوره.

احتفظ ترامب بكأس العالم للأندية بجوار مكتبه في المكتب البيضاوي منذ زيارة إنفانتينو في مارس (آذار) الماضي. لكن حب ترامب لكرة القدم، أو كما يُطلق عليها "سوكر"، أمرٌ شخصيٌّ أيضًا.

نجله بارون البالغ من العمر 19 عامًا، من مُشجّعي كرة القدم، كما أشار إنفانتينو في مؤتمر صحافي عُقد في مكتب فيفا الجديد في برج ترامب بنيويورك السبت.

وعندما سُئل إنفانتينو عمّا إذا كان ترامب يُحبّ اللعبة، أجاب: "حسنًا، أعتقد ذلك. في ولايته الأولى كرئيس للولايات المتحدة، كان هناك مرمى كرة قدم في حديقة البيت الأبيض".



سيحضر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مباراة نهائي مونديال الأندية الأحد على ملعب ميت لايف، في نيوجيرسي حيث يلتقي باريس سان جيرمان وتشيلسي.

وأضاف "ثم أوضح لي أن ابنه يُحبّ كرة القدم، وأنه يُحبّ اللعبة. وبالطبع، عندما تكون أبًا، فإنك تحب ما يحبه أبناؤك، لذا أعتقد أنه يحبها أيضًا".

عندما كان طالبًا في أكاديمية نيويورك العسكرية، يُقال إن ترامب نفسه لعب كرة القدم لموسم واحد.

- "العودة إلى ديارهم" -

قد يبدو ولع ترامب الواضح بكرة القدم أمرًا غير مألوف في بلد لا تزال فيه هذه الرياضة، على الرغم من شعبيتها المتزايدة، متأخرة عن كرة القدم الأمريكية وكرة السلة والبيسبول.

ومع ذلك، لطالما كان نجم تلفزيون الواقع السابق يسعى وراء الشعبية والسلطة والنفوذ. وكرة القدم، بطريقتها الخاصة، تجمع هذه الصفات الثلاثة.

أشار ترامب، عندما زار إنفانتينو البيت الأبيض في مارس (آذار)، إلى أن الولايات المتحدة فازت بشرف استضافة كأس العالم 2026 في عام 2018، خلال ولايته الأولى كرئيس.

وقال إنه كان "حزينًا جدًا" لأنه افترض أنه لن يكون رئيسًا عندما تُقام البطولة، لكن خسارته في انتخابات عام 2020 عنت أنه سيصبح رئيسًا في النهاية أي في ولايته الحالية.

في غضون ذلك، أثبتت كأس العالم للأندية نجاحًا أكبر مما توقعه منتقدوها، حيث تابعها نحو 2.5 مليون شخص المباريات في جميع أنحاء العالم.