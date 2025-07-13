نابولي يحسم صفقة صخرة دفاع بولونيا

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أحمد جودة - القاهرة - أتم نابولي اتفاقه مع بولونيا بشأن ضم المدافع الهولندي سام بيوكيما بداية من الموسم المقبل. ويواصل الفريق الجنوبي محاولات تدعيم صفوفه تحضيرًا للموسم الجديد.

نابولي بصدد الإعلان عن التعاقد مع مدافع بولونيا

وينتهي عقد سام بيوكيما مع فريقه بولونيا في يونيو 2027، إلا أن المدافع الهولندي أبلغ إدارة ناديه برغبته في الانتقال إلى نابولي خلال الميركاتو الحالي.

ووفقًا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية اليوم الأحد، فإن الفريق الجنوبي دخل في مفاوضات مكثفة خلال الفترة الماضية مع بولونيا لضم المدافع الهولندي، بناءًا على رغبة من المدرب أنطونيو كونتي.

وشهدت الساعات الماضية إتفاق تام بين الأطراف الثلاثة لحسم الصفقة، نابولي أتم إتفاقه مع بولونيا على شراء اللاعب نهائيًا، كما أتفق مع الهولندي بيوكيما على كافة التفاصيل المالية والتعاقدية.

وأضافت التقارير، أن صفقة انتقال سام بيوكيما إلى نابولي قادمًا من بولونيا، ستكلف خزينة النادي الجنوبي 31 مليون يورو بالإضافة إلى الحوافز.

ومن المنتظر، أن يصل سام بيوكيما إلى نابولي خلال الأيام القليلة القادمة للخضوع للكشف الطبي، والانضمام بشكل رسمي إلى النادي الجنوبي.

وانضم المدافع الهولندي البالغ من العمر 26 عامًا، إلى بولونيا قادمًا من ألكمار الهولندي صيف 2023، بمقابل 7 مليون يورو.

وقدم سام بيوكيما موسمًا استثانيًا مع بولونيا، حيث قاد الفريق لتحقيق لقب كأس إيطاليا لموسم 2024-25 على حساب إيه سي ميلان.

وخاض الهولندي بيوكيما مع فريقه بولونيا خلال الموسم المنصرم، 47 مباراة بكافة المسابقات، لم يسجل أي هدف، وصنع 3 تمريرات حاسمة.