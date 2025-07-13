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أحمد جودة - القاهرة -

حسم النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم أهلي جدة، قراره بالرحيل عن الدوري السعودي، بعد توصله إلى اتفاق نهائي للانتقال إلى نادي السد القطري، وفقًا لما أكده الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو.

فيرمينو يودّع أهلي جدة ويقترب من الدوري القطري

وذكر رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن العلاقة بين فيرمينو والأهلي انتهت رسميًا، مشيرًا إلى أن مهاجم ليفربول السابق سيبدأ تجربته الجديدة في قطر قريبًا.

وكان فيرمينو قد انضم إلى صفوف أهلي جدة في صيف 2023 عقب انتهاء عقده مع ليفربول، ونجح في قيادة الفريق إلى التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، للمرة الأولى في تاريخه، كما نال جائزة أفضل لاعب في البطولة، بفضل أدائه اللافت.

ورغم هذا النجاح، لم يخلُ مشواره مع "الراقي" من لحظات صعبة، أبرزها استبعاده من القائمة المحلية في النصف الثاني من الموسم الماضي، ما عجّل برحيله.

وبانتقاله إلى السد، يسعى فيرمينو إلى بداية جديدة في دوري نجوم قطر، ضمن مشروع فني طموح يعكس طموحات النادي القطري في المنافسة القارية.