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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الناقد الرياضي حسن خلف الله عن آخر تطورات ملف صفقات الفريق الأول لكرة القدم بناديي الأهلي والزمالك الجديدة لتدعيم وتعزيز فرقهم بعناصر قوية مميزة.

مفاجأة.. هذا الثنائي قد يرحل رغم بيان الأهلي

وقال خلف الله بتصريحات له ببرنامج اللعيب في المونديال: "في اتجاه من ناحية مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي برحيل عدد كبير من اللاعبين وأبرزهم محمد مجدي أفشة معارا لأحد الأندية ولكن مازال الوكلاء يبحثون وحسين الشحات كذلك رغم بيان الأهلي وكأس العالم للأندية كشفت عدة أشياء وفقا لتقرير ريبيرو وقدمه لمجلس الإدارة".

وتابع: "الأمر الآن الذي يتم التحدث به من جانب مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب واللجنة الفنية هو حاجتهم الكبيرة لمدافع وظهيرين أيسر وأيمن حيث يوجد وفرة بالهجوم ويوجد مرشحين محليين ولكن هم يرغبون بعناصر خارجية والمشكلة بعدد الأجانب".

واختتم حديثه: "مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب يفكر الآن في ظهور الأمر بالنسبة للاعبين الراحلين مثل أفشة والشحات أنه وصلهم عروض ويتم مناقشتها وليس كأمر منهم برحيلهم لعدم الحاجة إليهم بعد تراجع مستواهم فنيا".