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أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير من موقع Teamtalk أن نادي الهلال السعودي وعددًا من الأندية الإيطالية قد تقدموا باستفسارات رسمية بشأن التعاقد مع المهاجم السلوفيني بنجامين سيسكو، لاعب لايبزيغ الألماني، البالغ من العمر 22 عامًا، وذلك بعد أن قرر آرسنال الابتعاد عن الصفقة وعدم مواصلة المفاوضات.

الهلال السعودي وأندية إيطالية تستفسر عن هدف أرسنال السابق

وكان سيسكو هدفًا بارزًا في سوق الانتقالات بعد تألقه مع لايبزيغ، حيث جذب اهتمام أندية أوروبية كبرى بفضل قوته البدنية، وسرعته، وقدرته على التهديف، لكن يبدو أن آرسنال قد صرف النظر عنه مؤخرًا لأسباب تتعلق بالتكلفة أو تفضيل خيارات هجومية أخرى.

وفي ظل هذا الانسحاب، تحركت أندية من الدوري السعودي والسيري آ للاستفسار عن إمكانية ضمه، ويُعد الهلال السعودي أبرز المهتمين، في إطار سعيه المستمر لاستقطاب مواهب أوروبية شابة إلى صفوفه.

ولم تُقدم بعد عروض رسمية، لكن من المتوقع أن تبدأ المفاوضات خلال الأيام المقبلة، خاصة مع رغبة لايبزيغ في تحقيق أقصى استفادة مالية من بيع اللاعب حال اتخاذه قرار الرحيل هذا الصيف.