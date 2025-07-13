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أحمد جودة - القاهرة - بدأت أندية من الدوري البرتغالي والسعودي التحرك للتعاقد مع أحمد خالد الشهير بـ "كباكا"، لاعب الأهلي الشاب وقائد منتخب مصر للشباب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

عروض احتراف لـ "كباكا" من البرتغال والسعودية ونادي زد يدخل المنافسة

وكشفت مصادر مطلعة أن العروض التي وصلت للنادي الأهلي تنوعت بين إعارات طويلة المدى وصفقات بيع نهائي، في ظل رغبة عدة أندية في التعاقد مع اللاعب بعد ظهوره اللافت خلال مشاركاته مع منتخب الشباب.

وفي السياق نفسه، أبدى نادي زد اهتمامه بالحصول على خدمات اللاعب في الموسم الجديد، حيث بدأ مفاوضاته مع الأهلي من أجل ضم "كباكا" لدعم صفوفه استعدادًا للمشاركة في الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن يحسم الأهلي موقفه من العروض خلال الأيام المقبلة، بعد التشاور مع الجهاز الفني، لتحديد الخطوة الأنسب لمستقبل اللاعب.