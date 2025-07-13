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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت مصادر موقع Teamtalk أن لاعب الوسط الإنجليزي كونور غالاغر، نجم أتلتيكو مدريد الحالي، منفتح على العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الصيف، بعد أن تم عرضه على نادي نيوكاسل يونايتد.

عرض مفاجئ.. كونور غالاغر يُفتح له باب العودة إلى البريميرليغ ونيوكاسل على الخط

ويبلغ غالاغر من العمر 25 عامًا، وكان قد انتقل إلى أتلتيكو مدريد في صفقة أثارت الجدل بعد تألقه اللافت مع تشيلسي الموسم الماضي، لكن يبدو أن اللاعب يفكر في العودة إلى الأجواء الإنجليزية بحثًا عن دور أكثر ثباتًا وفرص للمشاركة المستمرة.

وبحسب التقرير، فإن نيوكاسل يدرس خيار التعاقد مع غالاغر لتعويض النقص العددي في وسط الملعب، خاصة مع الإصابات المتكررة لبعض اللاعبين الرئيسيين، ويُعتقد أن أتلتيكو منفتح على بيعه في حال وصول عرض مناسب.

عودة محتملة لغالاغر إلى البريميرليغ ستكون موضع ترحيب من قبل عدد من الأندية، خصوصًا في ظل قدراته البدنية العالية وأسلوبه الديناميكي في خط الوسط، ما يجعله صفقة جذابة في سوق الانتقالات الحالي.