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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير من موقع Football Insider أن نادي نيوكاسل يونايتد سيتعين عليه التوصل إلى اتفاق بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني إذا أراد التعاقد مع المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز، البالغ من العمر 29 عامًا، من نادي أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أستون فيلا يتمسك بواتكينز.. ونيوكاسل يدرس البدائل

ويُعد واتكينز من أبرز المهاجمين في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث قدم موسمًا استثنائيًا مع فيلا، ساهم خلاله في تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ أكثر من 40 عامًا، مسجلًا عددًا كبيرًا من الأهداف وصانعًا للعديد من الفرص الحاسمة.

ورغم اهتمام نيوكاسل بتدعيم خط الهجوم، إلا أن مطالب أستون فيلا المالية تُعد عائقًا كبيرًا، خصوصًا أن اللاعب لا يزال مرتبطًا بعقد طويل الأمد ولا توجد نية واضحة لدى إدارة فيلا للتفريط فيه بسهولة.

ويبدو أن نيوكاسل سيكون أمام خيارين: إما التفاوض لتقليل المبلغ المطلوب، أو التحول إلى أهداف هجومية أخرى إذا لم تنجح محاولاته في ضم واتكينز بالقيمة المحددة من ناديه.