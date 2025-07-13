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أحمد جودة - القاهرة - أكد الصحفي الألماني فلوريان بليتنبرغ أن نادي بايرن ميونيخ لا يزال يراقب عن كثب وضع المهاجم الفرنسي كريستوفر نكونكو، البالغ من العمر 27 عامًا، في نادي تشيلسي، وذلك ضمن خطط النادي البافاري لتعزيز خطه الهجومي هذا الصيف.

بايرن ميونيخ يراقب موقف كريستوفر نكونكو مع تشيلسي

ورغم أن نكونكو لم يظهر بكامل إمكاناته الموسم الماضي بسبب الإصابات المتكررة، إلا أن موهبته وسجله التهديفي مع لايبزيغ سابقًا لا تزال تجذب أنظار بايرن، الذي يتابع تطور موقف اللاعب داخل النادي اللندني.

وبحسب بليتنبرغ، فإن اهتمام بايرن لم يتحول بعد إلى عرض رسمي، إذ سيعتمد التحرك الفعلي على ما إذا كان النادي سينجح أولًا في حسم صفقات أخرى يخطط لها هذا الصيف، لا سيما في مراكز الجناح والمهاجم الصريح.

نكونكو انضم إلى تشيلسي في صيف 2023، لكنه عانى من إصابات حدّت من مشاركاته، ما فتح باب التكهنات بشأن مستقبله مع الفريق، خاصة إذا قرر البلوز التعاقد مع مهاجمين جدد.

القرار النهائي بشأن دخول بايرن في مفاوضات فعلية سيُتخذ في وقت لاحق من نافذة الانتقالات، حسب أولويات النادي وتطورات سوق اللاعبين.