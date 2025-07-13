نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض جديد من أرسنال لخطف نجم الدوري البرتغالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الصحافة الإنجليزية عن وجود مفاوضات قوية بين إدارة سبورتنج لشبونة وارسنال حول انتقال، نجم الفريق البرتغالي جيوكيريس إلى المدفعية في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

يسعى ارسنال لتدعيم صفوفه بلاعبين ذو جودة عالية، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية كي يتمكن من حصد الالقاب الغائبة مثل الدوري الانجليزي منذ موسم 2002/2003.

أرسنال يتحرك

قال سامي مقبل صحفي الـBBC “المحادثات لا تزال مستمرة بشأن صفقة فيكتور جيوكيريس، حيث يأمل أرسنال في التوصل إلى اتفاق نهائي قريبا، العرض الحالي المقدم من النادي يبلغ نحو 70 مليون يورو”.

"ما أستطيع قوله لجماهير أرسنال كثيرٌ منكم يسألني عن وضع جيوكيريس دائمًا كانت لديه خطةٌ للتغيب عن التدريبات.

لذا، هذا أمرٌ لم يفهمه سبورتينغ لقد علموا بذلك قبل أكثر من أسبوع، من جيوكيريس مباشرةً إلى الرئيس، حيث قال: "لن أحضر التدريبات. أريد فقط الذهاب إلى أرسنال".

"أرستال ما زالوا يعملون على للتوقيع مع جيوكيريس على الرغم من وصف الوضع بأنه "متوتر""