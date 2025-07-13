نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرسنال يحرز تقدمًا في مفاوضات تجديد عقد نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد الصحفي الشهير فابريزيو رومانو أن نادي آرسنال قد أحرز تقدمًا ملحوظًا في مفاوضاته مع لاعب الوسط الإنجليزي الشاب إيثان نوانيري، البالغ من العمر 18 عامًا، بشأن توقيع عقد جديد طويل الأمد مع النادي.

آرسنال يحرز تقدمًا في مفاوضات تجديد عقد الشاب إيثان نوانيري

ويُعتبر نوانيري من أبرز المواهب في أكاديمية آرسنال، وكان قد دخل التاريخ في عام 2022 عندما أصبح أصغر لاعب يشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز بعمر 15 عامًا و181 يومًا فقط. ومنذ ذلك الحين، ظل محور اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى.

وبحسب رومانو، فإن المفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح، وهناك تفاؤل داخل أروقة النادي بشأن التوصل لاتفاق نهائي في الفترة القليلة المقبلة، رغم وجود اهتمام سابق من أندية مثل مانشستر سيتي وتشيلسي.

آرسنال يرى في نوانيري مشروع نجم مستقبلي، ويسعى لتأمين استمراره ضمن صفوف الفريق الأول على المدى الطويل، في ظل سياسة النادي التي تركز على تطوير المواهب الشابة وربطهم بعقود مستقرة.