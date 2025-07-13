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أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة تيليجراف البريطانية أن نادي مانشستر يونايتد لا يزال مهتمًا بالتعاقد مع حارس مرمى أستون فيلا ومنتخب الأرجنتين إيميليانو مارتينيز، البالغ من العمر 32 عامًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

مانشستر يونايتد يواصل اهتمامه بإيميليانو مارتينيز

ورغم استمرار المفاوضات غير الرسمية بين الطرفين، إلا أن الخلاف الكبير في تقييم اللاعب يُعد العقبة الرئيسية التي تحول دون تقدم الصفقة. فبينما يقيّم أستون فيلا الحارس المخضرم بمبلغ مرتفع يعكس أهميته للفريق وخبراته الدولية، ترى إدارة مانشستر يونايتد أن الرقم المطلوب يتجاوز السقف المنطقي بالنسبة للاعب في هذا العمر.

ويبحث يونايتد عن حارس جديد يمكنه المنافسة أو تعويض أندريه أونانا، الذي تعرض لانتقادات عدة الموسم الماضي، خاصة في ظل المشاركة المتوقعة بدوري أبطال أوروبا.

ورغم أن مارتينيز يُعد من أبرز الحراس في البريميرليغ، وسبق له التتويج بكأس العالم مع الأرجنتين، إلا أن مانشستر يونايتد سيحتاج إما إلى خفض مطالب أستون فيلا أو اللجوء إلى خيارات بديلة إذا لم تُظهر المفاوضات أي تقارب في وجهات النظر.