نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوفنتوس يتقدم بعرض رسمي لضم جادون سانشو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن نادي يوفنتوس تقدم بعرض رسمي إلى مانشستر يونايتد للتعاقد مع الجناح الإنجليزي جادون سانشو، البالغ من العمر 25 عامًا، بقيمة 8.65 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل نحو 10 ملايين يورو)، بالإضافة إلى حوافز ومكافآت إضافية مرتبطة بالأداء.

يوفنتوس يتقدم بعرض رسمي لضم جادون سانشو

ويأتي هذا العرض بعد فترة طويلة من التوتر بين سانشو ومدرب مانشستر يونايتد، إريك تن هاغ، والتي أبعدت اللاعب عن الفريق الأول طوال الموسم الماضي تقريبًا، ما جعل بيعه أو إعارته أولوية لدى إدارة النادي هذا الصيف.

يوفنتوس يسعى لاستغلال هذا الوضع لضم سانشو بقيمة منخفضة مقارنة بسعره الأصلي، خاصة أن مانشستر يونايتد دفع أكثر من 70 مليون جنيه لضمه من بوروسيا دورتموند في عام 2021. لكن يونايتد لم يرد بعد على العرض، وهناك تكهنات بأنه قد يطالب بمقابل مالي أكبر أو بإعارة مع خيار الشراء.

الصفقة ما زالت قيد التفاوض، لكن يوفنتوس يبدو مصممًا على ضم اللاعب الذي يرى فيه عنصرًا هجوميًا قادرًا على صناعة الفارق في الدوري الإيطالي.