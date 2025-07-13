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أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة الغارديان البريطانية أن نادي سبورتينغ لشبونة يستعد لاتخاذ إجراءات تأديبية ضد مهاجمه السويدي فيكتور جيكيريش، البالغ من العمر 27 عامًا، وذلك بعد تخلفه عن الموعد المحدد للالتحاق بالتدريبات التحضيرية للموسم الجديد.

سبورتينج لشبونة يهدد بإجراءات تأديبية ضد فيكتور جيكيريش بسبب تأخره

ويأتي غياب جيكيريش وسط تقارير قوية تربطه بالانتقال إلى آرسنال، حيث يترقب اللاعب حسم مستقبله في ظل اهتمام النادي اللندني بضمه لتدعيم خط الهجوم هذا الصيف.

إدارة سبورتينغ كانت قد حددت موعدًا واضحًا لانضمام اللاعبين الدوليين لمعسكر الإعداد، لكن غياب جيكيريش دون إذن اعتُبر إخلالًا بالتزاماته تجاه النادي، ما دفع الإدارة إلى دراسة فرض عقوبات قد تشمل الغرامة المالية أو الاستبعاد المؤقت.

جدير بالذكر أن فيكتور جيكيريش كان قد تألق الموسم الماضي بشكل لافت في الدوري البرتغالي، مما جعله محط أنظار عدد من أندية النخبة في أوروبا، ويُعتقد أن سبورتينغ لن يفرط في خدماته بأقل من قيمة الشرط الجزائي المقدر بـ100 مليون يورو.