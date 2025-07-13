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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي مهيب عبدالهادي عن اخر تطورات ملف مستقبل حسام عبدالمجيد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وموقفه من البقاء أو الرحيل خلال الصيف للاحتراف الخارجي.

صدمة مدوية.. نادي الزمالك يفاجئ نجم الفريق بهذا القرار

وقال إسلام صادق بتصريحات له ببرنامج اللعيب في المونديال: "في اتجاه من ناحية مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتجميد حسام عبدالمجيد في حالة عدم تمديد عقده موسمين قادمين بخلاف الموسمين المتبقيين قبل بداية الموسم الجديد من دوري نايل وبالاتفاق اللي هيتم بالشروط المالية".

وتابع: "حسام عبدالمجيد بياخد 2 مليون جنيه بيحاولوا يعرضوا عليه 4 أو 5 والزمالك خلال الفترة اللي فاتت أن كل لاعيب كان بيتعرض عليه التجديد يقولك أنا مكمل وشاري الجماهير ويصرح للإعلام أنه زمالكاوي من صغره وهما دلوقتي اتعلموا من رحيل إمام عاشور وزيزو وحسام كان شارط الاحتراف الخارجي وتم رفضه من حسين لبيب رئيس النادي".

واختتم حديثه: "الاتجاه الآن نحو رفع راتبه إلى 4 أو 5 مليون جنيه ويجدد موسمين والاتجاه الثاني هو التعاقد مع مدافع جديد ويوجد قائمة مرشحين منها أسامة جلال ومحمد إسماعيل ولكن الأقرب محمد لأن أسامة مكنش بيشارك والموقف صعب بالنسبة لإسماعيل لتمسك زد به وكان هناك اهتمام بياسين مرعي قبل انتقاله للأهلي وكذلك عمرو الجزار ومحمد السيد تم الاتفاق معاه على تجديد العقد خلال الفترة القادمة ولا يوجد أزمات واخيرا حامد حمدان رفض النزول بتدريبات بتروجيت ورغبته قوية بالزمالك والأهلي مهتم بالصفقة".