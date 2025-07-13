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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن نادي برشلونة لا يزال يعمل بهدوء على حسم صفقتين كبيرتين في خط الهجوم، حيث يواصل سعيه للتعاقد مع الجناح الكولومبي لويس دياز (28 عامًا) لاعب ليفربول، والمهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد (27 عامًا) لاعب مانشستر يونايتد.

برشلونة يواصل التحرك لضم لويس دياز وماركوس راشفورد

ورغم اهتمام إدارة البارسا باللاعبين لتعزيز القوة الهجومية للفريق، إلا أن المصادر تؤكد أن النادي لن يتعجل في اتخاذ قرارات نهائية بشأن أي من الصفقتين، خاصة في ظل تعقيدات مالية تتعلق بقيمة اللاعبين ورواتبهم، فضلًا عن رغبة برشلونة في تقييم خيارات السوق بشكل كامل.

ويُعد لويس دياز هدفًا طويل الأمد لبرشلونة، خصوصًا مع قدرته على اللعب كجناح أيسر في نظام يتطلب سرعة ومهارة، بينما يرى مسؤولو النادي أن راشفورد يمتلك قدرات تهديفية متنوعة وخبرة في البطولات الكبرى، لكنه يمر بفترة تذبذب مع مانشستر يونايتد.

حتى الآن، لم تُقدَّم عروض رسمية لأي من الناديين، ويبدو أن برشلونة يتبع استراتيجية الترقب والضغط على أمل تقليص التكاليف أو استغلال رغبة اللاعبين في خوض تحدٍّ جديد في الكامب نو.