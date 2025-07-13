نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وست هام يونايتد يضع دوجلاس لويز ضمن أولوياته بعد تعثره في يوفنتوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة جازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن نادي وست هام يونايتد أبدى اهتمامًا جادًا بالتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي دوجلاس لويز، البالغ من العمر 27 عامًا، والذي انضم مؤخرًا إلى يوفنتوس قادمًا من أستون فيلا.

وست هام يونايتد يضع دوجلاس لويز ضمن أولوياته بعد تعثره في يوفنتوس

ورغم الآمال الكبيرة التي كانت معقودة عليه في السيدة العجوز، إلا أن لويز لم ينجح حتى الآن في ترك بصمة واضحة مع الفريق الإيطالي، ما فتح الباب أمام احتمالية رحيله في وقت مبكر.

ويسعى وست هام إلى استغلال وضع اللاعب الحالي، لتعزيز خط وسطه بخبرة لويز في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث قدم مستويات مميزة خلال فترته السابقة مع أستون فيلا.

ولم تُكشف بعد تفاصيل العرض المحتمل من النادي اللندني، إلا أن تحركاته تشير إلى رغبته في التعاقد مع اللاعب قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصة مع رغبة المدير الفني في إضافة عنصر ذي نزعة هجومية وقدرة على البناء من العمق.