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أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة تيليغراف البريطانية أن نادي نيوكاسل يونايتد أعاد فتح ملف التعاقد مع المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي، لاعب آينتراخت فرانكفورت، البالغ من العمر 23 عامًا، وذلك في محاولة جادة لتدعيم الخط الأمامي للفريق خلال الميركاتو الصيفي.

نيوكاسل يُجدد اهتمامه بـ هوجو إيكيتيكي ويأمل في التفوق على ليفربول

ويأمل نيوكاسل في حسم الصفقة لصالحه، رغم وجود منافسة قوية من جانب ليفربول، الذي يراقب اللاعب أيضًا ضمن خياراته الهجومية للموسم المقبل. وسبق لإيكيتيكي أن كان هدفًا لنيوكاسل منذ فترة لعبه في ريمس، قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان ومنه إلى فرانكفورت.

ويُعد إيكيتيكي من أبرز المواهب الهجومية الفرنسية الصاعدة، حيث يتميز بالسرعة والمهارة والقدرة على اللعب في مراكز متعددة في الخط الأمامي، ما يجعله خيارًا مغريًا لأندية البريميرليغ الباحثة عن التجديد الهجومي.

حتى الآن، لم تُكشف تفاصيل رسمية بشأن قيمة الصفقة أو ما إذا كان نيوكاسل قد تقدم بعرض رسمي، لكن المصادر تشير إلى أن النادي الإنجليزي يعتزم التحرك بسرعة لتأمين توقيع اللاعب قبل دخول أطراف أخرى على خط المفاوضات.