نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يسعى للتعاقد مع حارس باريس سان جيرمان جيانلويجي دوناروما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن نادي تشيلسي الإنجليزي أبدى اهتمامًا بضم حارس مرمى باريس سان جيرمان ومنتخب إيطاليا جيانلويجي دوناروما، البالغ من العمر 27 عامًا.

تشيلسي يسعى للتعاقد مع حارس باريس سان جيرمان جيانلويجي دوناروما

ويأتي هذا التحرك في ظل سعي إدارة البلوز لتدعيم مركز حراسة المرمى خلال فترة الانتقالات الصيفية، خاصة مع اقتراب عقد دوناروما من نهايته ورغبة النادي في إيجاد بديل طويل الأمد يملك خبرة على أعلى مستوى.

ويُعد دوناروما من أبرز الحراس في أوروبا، حيث تألق مع ميلان قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان، وحقق نجاحات كبيرة مع المنتخب الإيطالي، أبرزها الفوز ببطولة يورو 2020.

ولم تكشف التقارير بعد عن تفاصيل العرض المحتمل أو موقف اللاعب، لكن من المتوقع أن تتضح الصورة عقب انتهاء مشاركة سان جيرمان في كأس العالم للأندية.