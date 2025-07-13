نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوناروما على رادار تشيلسي.. ونيوكاسل يلاحق هوجو إيكيتيكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل نادي تشيلسي الإنجليزي في سباق التعاقد مع حارس مرمى باريس سان جيرمان جيانلويجي دوناروما، في ظل احتمالية رحيله عن الفريق الفرنسي مع اقتراب نهاية عقده، واهتمام أندية أخرى مثل مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بضمه. وتشير التقارير إلى أن إدارة البلوز تراقب موقف اللاعب عن كثب، خاصة بعد مشاركته المنتظرة في نهائي كأس العالم للأندية أمام تشيلسي، والذي قد يكون حاسمًا في تحديد مستقبله.

دوناروما على رادار تشيلسي.. ونيوكاسل يلاحق هوجو إيكيتيكي

وفي سياق آخر، يواصل نيوكاسل يونايتد سعيه لتعزيز خط هجومه، حيث وضع عينه على مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني هوجو إيكيتيكي، البالغ من العمر 23 عامًا، والذي تألق بشكل لافت هذا الموسم في البوندسليغا. وتُقدّر قيمة اللاعب بنحو 80 إلى 100 مليون يورو، وسط منافسة من أندية كبرى مثل ليفربول وأرسنال ومانشستر يونايتد.

أما على صعيد خط الوسط، فيسعى نادي وست هام يونايتد لتدعيم تشكيلته بضم لاعب خط وسط يوفنتوس البرازيلي دوجلاس لويز، ضمن خطة الفريق لتعويض بعض الغيابات وسد الثغرات في منتصف الميدان. ولم تؤكد التقارير الإيطالية بعد وجود عرض رسمي، لكن اسم اللاعب مطروح بقوة على طاولة النادي اللندني.

يُذكر أن سوق الانتقالات الصيفية يشهد نشاطًا ملحوظًا من جانب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، مع سعيها لتعزيز صفوفها قبل انطلاق الموسم الجديد.