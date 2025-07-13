نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسباب الحقيقية وراء فشل انتقال رمضان صبحي لهذا النادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي مهيب عبدالهادي عن اخر تطورات ملف مستقبل رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز اف سي وموقفه من البقاء أو الرحيل خلال الصيف.

الأسباب الحقيقية وراء فشل انتقال رمضان صبحي للزمالك

وقال إسلام صادق بتصريحات له ببرنامج اللعيب في المونديال: "أنا شايف أن رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز اف سي خايف ياخد خطوة الانتقال إلى الزمالك وكنا اتكلمنا في القصة دي هو عامل حساب لجماهير الأهلي".

وتابع: "رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز اف سي لا يفضل الانتقال إلى نادي الزمالك لأنه يحترم جماهير النادي الأهلي وده أمر يحسب له على فكرة ويقدر جدا".

واختتم حديثه: "يجب أن تم تقدير تفكير رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز اف سي بهذه الطريقة ومراعيته لجماهير النادي الأهلي لكن ده عكس تفكير عبدالله السعيد قال اختم حياتي في نادي جماهيري فيكون ليا ناس بتدافع عني ومصطفى فتحي رغبته كبيرة أنه ينهي مشواره بالزمالك لكن بنفس التوقيت يحترم تعاقده مع بيراميدز".

