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أحمد جودة - القاهرة - أطلقت جماهير ليفربول جدارية تكريمية للاعب البرتغالي ديوجو جوتا بجوار ملعب أنفيلد، بعد وفاته في حادث سير مأساوي في إسبانيا. وبدأ العمل على الجدارية بعد أيام قليلة من الحادث، بمشاركة فنانين متخصصين في الجداريات، إلى جانب مئات المشجعين الذين كتبوا رسائل تعزية وحب على الجدار قبل اكتمال التصميم النهائي

ليفربول يخلد ديوجو جوتا بجدارية مؤثرة بعد وفاته المفاجئة

الجدارية صممت لتضم صورة لجوتا وهو يحتفل على طريقته الخاصة، بصناعة شكل قلب بيديه، مع خلفية تعكس ألوان ليفربول الحمراء والصفراء. المبادرة انطلقت من جماهير النادي وتم تمويلها عبر حملة تبرعات تجاوزت التوقعات، حيث جمعت أكثر من 19 ألف جنيه إسترليني، في حين أن الهدف الأولي كان ألفي جنيه فقط. الفائض من التبرعات سيُخصص لأعمال خيرية كان جوتا يدعمها خلال حياته.

أعلن نادي ليفربول رسميًا تقاعد القميص رقم عشرين الذي كان يرتديه جوتا، في خطوة رمزية غير مسبوقة في تاريخ النادي، تكريمًا لمسيرته ومحبته داخل وخارج الملعب. وقال النادي في بيانه إن هذا الرقم لن يُمنح لأي لاعب آخر في المستقبل، ليظل مرتبطًا باسم جوتا إلى الأبد.

وكان جوتا قد توفي في حادث سير وقع في الثالث من يوليو الجاري، أثناء قيادته سيارة رياضية برفقة شقيقه في إسبانيا. وأسفر الحادث عن وفاتهما في موقع الحادث بعد اصطدام المركبة واحتراقها.





الجدارية أصبحت نقطة تجمع للمشجعين ومحبي اللاعب، حيث يواصل الناس زيارتها لوضع الزهور والشموع والرسائل. وهي تُمثل لحظة وفاء من المدينة والنادي تجاه لاعب ترك أثرًا كبيرًا رغم سنواته القليلة في ليفربول.