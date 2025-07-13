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أحمد جودة - القاهرة -

أبدى نادي برشلونة استعداده للتخلي عن حارسه الألماني مارك أندريه تير شتيجن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في خطوة يسعى نادي موناكو الفرنسي لاستغلالها لتعزيز صفوفه.

برشلونة يفتح الباب أمام رحيل تير شتيجن.. وموناكو يترقب

ويأتي هذا التوجّه بعد أن أتم برشلونة صفقة خوان جارسيا ليكون الحارس الأساسي في الموسم المقبل، مع ضمان بقاء فويتشيك تشيزني كخيار بديل.

ووفقًا لما أوردته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن المدرب هانز فليك أجرى محادثة صريحة مع تير شتيجن بشأن تقلّص دوره المتوقع في الموسم الجديد، إلا أن الحارس الدولي أكد تمسكه بالبقاء في صفوف الفريق الكتالوني.

ورغم ذلك، يراقب موناكو الوضع عن كثب، إذ يبحث عن حارس مرمى يمنح الفريق الاستقرار في هذا المركز الحيوي بعد موسم اتسم بالتذبذب، وقد دخل في اتصالات غير مباشرة مع ممثلي تير شتيجن خلال الأسابيع الماضية، بهدف جس نبضه حول إمكانية الانتقال إلى الدوري الفرنسي.

ورغم أن رد الحارس الألماني كان سلبيًا مبدئيًا، مؤكدًا رغبته في الاستمرار مع برشلونة، إلا أن موناكو لا يزال متمسكًا بفكرة التعاقد معه ويعتبره خيارًا مضمونًا يعزز طموحات الفريق.

وكشفت الصحيفة أن الناديين استغلا المفاوضات الجارية بشأن صفقة أنسو فاتي لتبادل المقترحات المتعلقة بإمكانية إعارة أو بيع تير شتيجن، مع مرونة واضحة في مناقشة الصيغة المالية، بما في ذلك تقاسم راتبه في حال الوصول إلى اتفاق نهائي.

وفي الوقت ذاته، لم يغفل موناكو عن دراسة بدائل أخرى، أبرزها الصربي فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش (تورينو) والتركي أوغورجان شاكير (طرابزون سبور)، إلا أن تير شتيجن يظل الخيار الأول والمفضل لدى الإدارة، لما يتمتع به من خبرة واستقرار فني.