الرياض - كتبت رنا صلاح - تشيلسي ضد باريس سان جيرمان.. تتجه أنظار جماهير كرة القدم العالمية مساء اليوم إلى ملعب “ميتلايف” الشهير في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، حيث تقام المباراة النهائية المرتقبة لبطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تجمع بين عملاقي القارة الأوروبية باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي.

يوم المباراة.. Chelsea vs PSG تشيلسي ضد باريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية 2025 | الموعد والقنوات

تقام مباراة تشيلسي ضد باريس سان جيرمان اليوم الأحد 13 يوليو 2025، على أرضية ملعب ميتلايف – MetLife Stadium في نيوجيرسي، وتنطلق صافرة البداية في:

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية

الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد باريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية

أعلنت شبكة قنوات MBC السعودية عن إذاعة المباراة النهائية التي تجمع تشيلسي ضد باريس سان جيرمان بشكل مجاني عبر ثلاث قنوات مفتوحة وهي:

MBC MASR

MBC MASR 2

MBC Action

باريس سان جيرمان يسعى للتتويج بلقب عالمي بعد الثلاثية الأوروبية

يدخل نادي باريس سان جيرمان هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد أن توّج مؤخرًا بلقب دوري أبطال أوروبا 2025، ويأمل في تحقيق الثنائية الدولية من خلال الفوز بكأس العالم للأندية، حيث قدّم أداءً ساحقًا في نصف النهائي، متغلبًا على ريال مدريد بنتيجة 4-0، في واحدة من أبرز مباريات البطولة حتى الآن.

ويعوّل النادي الباريسي على قوة خطه الهجومي وانضباطه الدفاعي، في ظل التألق اللافت لنجومه بقيادة كيليان مبابي وأوسمان ديمبيلي.

تشيلسي يتطلع لإنهاء مشواره العالمي بلقب ثمين

في المقابل، يسعى فريق تشيلسي الإنجليزي إلى استعادة بريقه العالمي، من خلال الفوز بلقبه الثاني في كأس العالم للأندية، حيث سبق له التتويج بالبطولة عام 2021، ويتطلع البلوز إلى إسعاد جماهيرهم بعد مشوار صعب في الدوري المحلي، والوصول إلى منصة التتويج العالمية مجددًا.