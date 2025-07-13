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أحمد جودة - القاهرة - تواجه فريقا تشيلسي وباريس سان جيرمان في ثماني مباريات رسمية قبل نهائي كأس العالم للأندية. فاز باريس سان جيرمان في ثلاث مواجهات، بينما حقق تشيلسي الفوز في مباراتين، وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل.

تاريخ مواجهات تشيلسي وباريس سان جيرمان قبل نهائي كأس العالم للأندية

سجل باريس عشرة أهداف مقابل أحد عشر هدفًا لتشيلسي.

أول مواجهة بين الفريقين كانت في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا موسم 2004-2005، حيث فاز تشيلسي بثلاثية نظيفة في باريس، وتعادل الفريقان دون أهداف في لندن.

التقيا بعد ذلك في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2013-2014. فاز باريس في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف، لكن تشيلسي عاد في الإياب وفاز بهدفين دون رد وتأهل بقاعدة الهدف خارج الأرض.

في موسم 2014-2015 تواجه الفريقان مجددًا في دور الـ16. انتهت مباراة الذهاب في باريس بالتعادل بهدف لمثله، وتعادل الفريقان مرة أخرى في لندن بهدفين لكل فريق، وتأهل باريس سان جيرمان بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض.

آخر مواجهة جمعت بين الفريقين كانت في دور الـ16 من دوري الأبطال موسم 2015-2016. فاز باريس في الذهاب بهدفين مقابل هدف، وكرر النتيجة نفسها في الإياب على ملعب ستامفورد بريدج، ليتأهل بمجموع 4-2.

المواجهات بين الفريقين تميزت بالقوة والندية، وغالبًا ما كانت تُحسم بأهداف خارج الأرض أو بفارق بسيط، مما يعكس تقارب المستوى بين الناديين في تلك الفترات.