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أحمد جودة - القاهرة -

رفض ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد البالغ من العمر 27 عامًا، عرضًا ماليًا ضخمًا من أحد الأندية السعودية، وفقًا لما كشفته صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية.

راشفورد يرفض عرضًا سعوديًا ضخمًا.. وينتظر إشارة من برشلونة

وبحسب التقرير، فإن عدة أندية سعودية كبرى أبدت اهتمامها بالتعاقد مع النجم الإنجليزي، وتقدمت بعرض يُقدّر بنحو 40 مليون يورو سنويًا، إلا أن راشفورد تجاهل العرض تمامًا، مفضّلًا التريث على أمل تلقي عرض من برشلونة، الذي ما دام كان حلمه ارتداء قميصه.

ويُدرك راشفورد أنه يتواجد على رادار النادي الكتالوني ضمن قائمة الأسماء المرشحة لتعزيز خط الهجوم هذا الصيف. ووفقًا للمصادر المقربة، أبدى اللاعب استعداده لتخفيض راتبه المرتفع ليتماشى مع القواعد المالية الصارمة التي يفرضها "اللعب المالي النظيف" في برشلونة.

في المقابل، أبدى مانشستر يونايتد مرونة في مناقشة رحيله، سواء من خلال صفقة إعارة تتضمن خيار الشراء، أو عبر انتقال دائم، بشرط أن تتراوح قيمة الصفقة بين 30 و40 مليون يورو.

ويأمل راشفورد في حسم مستقبله خلال الأيام المقبلة، حيث يتطلع للانضمام إلى معسكر برشلونة التحضيري للموسم الجديد، وإثبات جاهزيته منذ البداية تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق الكتالوني تدريباته غدًا الاثنين، على أن يتوجه في جولة خارجية يوم 24 يوليو الجاري، ضمن استعداداته للموسم المقبل.