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أحمد جودة - القاهرة - تلقى نادي اتحاد جدة ضربة موجعة قبل انطلاق منافسات كأس السوبر السعودي 2025، وذلك بعد تأكد غياب حارسه الصربي بريدراج رايكوفيتش عن البطولة، نتيجة إصابة عضلية تعرض لها مؤخرًا.

اتحاد جدة يتلقى ضربة قوية بغياب رايكوفيتش عن كأس السوبر السعودي

ومن المقرر أن تُقام النسخة المقبلة من البطولة في هونج كونج، خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس/آب المقبل، بمشاركة أربعة أندية هي: الهلال، النصر، الاتحاد، والقادسية.

ويستهل الاتحاد مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام النصر في نصف النهائي يوم 19 أغسطس، بينما يلتقي الهلال مع القادسية في نصف النهائي الثاني، المقرر إقامته في اليوم التالي.

ويشكّل غياب رايكوفيتش خسارة فنية كبيرة للعميد، خاصة في ظل أهمية البطولة ورغبة الفريق في المنافسة على اللقب، ما يضع الجهاز الفني أمام تحدٍ كبير في تحديد البديل المناسب لحماية العرين في المواجهات الحاسمة.