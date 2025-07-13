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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن تحرّك جديد من إدارة نادي الهلال السعودي تجاه نادي ميلان الإيطالي، وهذه المرة لاستقطاب أحد أبرز لاعبي خط الوسط في الفريق، الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر.

الهلال يدخل في مفاوضات جديدة مع ميلان لضم نجم الوسط إسماعيل بن ناصر

ويأتي هذا التطور بعد نجاح الهلال مؤخرًا في إتمام صفقة التعاقد مع الظهير الأيسر الفرنسي ثيو هيرنانديز من ميلان مقابل 25 مليون يورو، ضمن صفقات "الميركاتو الصيفي" الجاري.

ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فقد استفسر الهلال رسميًا من إدارة ميلان عن موقف بن ناصر وإمكانية التفاوض بشأنه خلال الفترة الحالية.

وأضافت الصحيفة أن ثيو هيرنانديز يلعب دورًا داعمًا في إقناع زميله السابق بالانضمام إلى الهلال، في ظل العلاقة الجيدة التي تجمع اللاعبين منذ فترتهما في ميلان.

ويُتوقع أن يحصل بن ناصر، في حال انتقاله إلى الدوري السعودي، على راتب سنوي أعلى بكثير من الـ4 ملايين يورو التي يتقاضاها حاليًا مع "الروسونيري".

وكان النجم الجزائري قد لعب في الموسم الماضي معارًا إلى مارسيليا، حيث شارك في 12 مباراة قدّم خلالها تمريرتين حاسمتين، لكن النادي الفرنسي لم يُفعّل بند الشراء.

وتسعى إدارة ميلان إلى تخفيف الزخم الكبير في خط الوسط، خاصة بعد تدعيمه هذا الصيف بصفقتين بارزتين هما الكرواتي لوكا مودريتش، الذي انضم مجانًا بعد رحيله عن ريال مدريد، والإيطالي صامويل ريتشي القادم من تورينو.

ويُعد بن ناصر من أبرز الأسماء المرشحة للمغادرة، في ظل رغبة ميلان في إعادة هيكلة التشكيلة ومنح الفرصة للوجوه الجديدة، ما يعزز احتمالية انتقاله إلى الهلال إذا تم الاتفاق على التفاصيل المالية.