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أحمد جودة - القاهرة -

يواجه الإسباني داني سيبايوس، لاعب وسط ريال مدريد، خطر الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل المتغيرات الفنية المنتظرة تحت قيادة المدرب الجديد تشابي ألونسو.

مستقبل سيبايوس على المحك في ريال مدريد وسط تحركات تشابي ألونسو

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، يسعى ألونسو إلى تعزيز صفوف الفريق بصفقتين محوريتين تشملان قلب دفاع ولاعب ارتكاز، استعدادًا للموسم الجديد، ما قد يفرض واقعًا مختلفًا على مستقبل سيبايوس.

ورغم أن المدرب يُبدي ثقة في إمكانيات سيبايوس، إلا أن الأخير يبحث عن ضمانات حقيقية للمشاركة بانتظام، وهو ما قد يصبح معقدًا في حال التعاقد مع لاعب ارتكاز جديد.

وكان سيبايوس قد عبّر عن موقفه خلال تصريحات سابقة قائلًا:

"أنا مرتاح للغاية هنا، ولم تتح لي الفرصة بعد للتحدث مع تشابي، لكني آمل أن يتم ذلك قريبًا. سنتفق على ما يتوقعه مني، ثم نقرر معًا ما هو الأفضل لي وللنادي".

وأضافت الصحيفة أن اللاعب يتطلع للبقاء، خصوصًا مع اقتراب كأس العالم 2026، إلا أن نقص الدقائق قد يؤثر على حظوظه في العودة إلى تشكيلة منتخب إسبانيا، التي غاب عنها منذ مارس 2023 بسبب الإصابات.

ورغم تحسنه الملحوظ في الموسم الماضي، حيث قلّل من المراوغات غير الضرورية وزاد من سرعة التمرير والانضباط التكتيكي، إلا أن دوره تراجع بشكل ملحوظ خلال مونديال الأندية الحالي، إذ لم يشارك سوى في 70 دقيقة موزعة على 4 مباريات، ولم يظهر أمام الهلال أو باريس سان جيرمان، رغم غياب كامافينجا للإصابة.

ومع اقتراب حسم هوية لاعب الارتكاز الجديد، يبدو أن جميع الخيارات ستبقى مطروحة أمام سيبايوس، بما في ذلك احتمال مغادرته "سانتياجو برنابيو" بحثًا عن دور أكبر في نادٍ آخر.