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أحمد جودة - القاهرة -

أبدى نادي النصر السعودي اهتمامًا بالتعاقد مع الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، نجم مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لعام 2025، إلا أن اللاعب الشاب أبدى تحفظه على خوض تجربة في الدوري السعودي.

النصر يسعى لضم جارناتشو.. والنجم الأرجنتيني يرفض الانتقال إلى الدوري السعودي

وبحسب صحيفة "التليجراف" البريطانية، فقد أجرى نادي النصر، بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، محادثات أولية مع ممثلي جارناتشو في محاولة لإقناعه بالانضمام للفريق خلال الميركاتو الحالي.

لكن الصحيفة أوضحت أن اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 21 عامًا رفض العرض، مفضلًا الاستمرار في أوروبا، حيث يسعى لمواصلة تطوره في المنافسات الكبرى بالقارة العجوز.

ورغم أن مانشستر يونايتد منح جارناتشو الضوء الأخضر لدراسة بعض العروض المقدمة، إلا أن اللاعب لم يحسم بعد قراره النهائي بشأن مستقبله، في ظل اهتمام متزايد من أندية أوروبية كبرى بخدماته.

يُذكر أن جارناتشو يرتبط بعقد مع مانشستر يونايتد يمتد حتى صيف 2028، وقدم موسمًا مميزًا العام الماضي، حيث شارك في 58 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 11 هدفًا وقدم 10 تمريرات حاسمة.