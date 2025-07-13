نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مارسيليا يقترب من استعادة أوباميانج بعد موسم واحد في السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اقترب نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي من حسم عودة المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج إلى صفوفه، بعد موسم واحد فقط قضاه في الدوري السعودي مع نادي القادسية.

مارسيليا يقترب من استعادة أوباميانج بعد موسم واحد في السعودية

وكان أوباميانج قد رحل عن مارسيليا في صيف 2024 إلى القادسية في صفقة بلغت قيمتها 9 ملايين يورو، حيث قدّم موسمًا جيدًا سجل خلاله 21 هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة في 36 مباراة بمختلف البطولات.

ورغم أرقامه اللافتة، قررت إدارة القادسية الاستغناء عن خدماته، مما فتح الباب أمام عودته إلى الملاعب الأوروبية.

وبحسب ما كشفه الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، فإن أوباميانج توصل إلى اتفاق مبدئي مع مارسيليا بشأن الشروط المالية للصفقة.

وأوضح رومانو عبر حسابه على منصة X أن المهاجم الجابوني سيوقع على عقد لمدة موسمين مع النادي الفرنسي، في صفقة انتقال حر، فور فسخ تعاقده بشكل رسمي مع النادي السعودي.

وتُعد هذه العودة بمثابة فرصة جديدة للنجم الجابوني البالغ من العمر 35 عامًا، الذي سبق له اللعب مع أندية كبرى مثل برشلونة، آرسنال، وتشيلسي، قبل انتقاله إلى مارسيليا في فترته الأولى.