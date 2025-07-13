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أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح باريس سان جيرمان، عن سعادته بالإشادة التي يتلقاها مؤخرًا، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن تركيزه الكامل منصب على المصلحة الجماعية للفريق، وليس على الألقاب الفردية.

ديمبلي: لا وقت للجوائز الفردية.. تركيزي على كتابة التاريخ مع باريس

ويستعد ديمبلي رفقة فريقه لخوض مواجهة مرتقبة أمام تشيلسي، مساء اليوم الأحد، في نهائي كأس العالم للأندية، ضمن مساعي النادي الفرنسي لتحقيق إنجاز تاريخي بالفوز بالسداسية هذا الموسم.

وفي تصريحات حصرية لصحيفة "ماركا" الإسبانية، قال ديمبلي:

"عملت كثيرًا للوصول إلى هذه المرحلة، والمديح أمر جميل، لكنه لا يغير شيئًا. تركيزي ينصب على تقديم أفضل ما لديّ للفريق، وتحقيق المزيد من النجاحات مع زملائي".

وأكد النجم الفرنسي أن الموسم الحالي يمثل فرصة لا تتكرر، قائلًا:

"نحن نعيش حلمًا حقيقيًا. الطموح في أعلى درجاته، ولا نريد التوقف عند ما حققناه. نرغب في مواصلة كتابة التاريخ مع باريس سان جيرمان".

واختتم حديثه بالإشارة إلى صعوبة المهمة المقبلة أمام تشيلسي:

"نُدرك تمامًا أن تشيلسي خصم عنيد، ويملك لاعبين على أعلى مستوى. علينا أن نكون في أفضل حالاتنا للفوز بالنهائي ومواصلة الطريق نحو تحقيق السداسية".

ويستهدف باريس سان جيرمان حصد ثلاثة ألقاب إضافية هذا الصيف بعد التتويج بالثلاثية المحلية ودوري أبطال أوروبا، إذ ينتظره نهائي كأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس الإنتركونتيننتال.