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أحمد جودة - القاهرة -

بدأ نادي إنتر ميلان تحركاته لاستكشاف بدائل محتملة لتعويض رحيل التركي هاكان تشالهانوجلو، وسط اهتمام متزايد من جالطة سراي بضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

إنتر يضع تشاكا ضمن قائمة المرشحين لتعويض تشالهانوجلو

وبحسب ما أوردته صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فقد برز اسم السويسري جرانيت تشاكا، نجم باير ليفركوزن، كأحد أبرز الأهداف المطروحة على طاولة إدارة النيراتزوري، نظرًا لخبرته الكبيرة وخصاله القيادية، والتي تتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة للفريق.

ولفتت الصحيفة إلى أن إنتر ينظر إلى تشاكا كخيار مثالي يتمتع بالنضج والرغبة في الفوز، وهي السمات التي يراها النادي ضرورية لتعويض تأثير تشالهانوجلو في خط الوسط.

ويواجه إنتر منافسة محلية شرسة على خدمات اللاعب السويسري، إذ يراقبه أيضًا ميلان ويوفنتوس، مع توقعات بأن تتسارع وتيرة الاهتمام خلال الأسابيع المقبلة.

وفي الوقت ذاته، لا تزال أنظار إدارة إنتر تتابع أيضًا البرازيلي إديرسون، لاعب أتلانتا، إلا أن المطالب المالية المرتفعة – والتي تقدر بنحو 60 مليون يورو – تجعل الصفقة أكثر تعقيدًا مقارنة بتشاكا، الذي تُقدَّر قيمته السوقية بين 12 و15 مليون يورو فقط.

ورغم كل التكهنات، أكدت الصحيفة أن إنتر لن يتحرك رسميًا للتعاقد مع أي بديل، ما لم يُحسم مصير تشالهانوجلو، مشيرة إلى أن النادي لن يوافق على بيع اللاعب إلا في حال وصول عرض يفوق 25 مليون يورو.