الرياضة

رسميًا.. كازورلا يظهر مجددًا في الليجا

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رسميًا.. كازورلا يظهر مجددًا في الليجا

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أحمد جودة - القاهرة -  

أعلن ريال أوفييدو، العائد حديثا إلى الليجا، تمديد عقد نجمه الدولي الإسباني السابق، سانتي كازورلا، لمدة عام واحد.

رسميًا.. كازورلا يظهر مجددًا في الليجا

وقال النادي، في بيان رسمي: "مع هذا التجديد، يُثبت سانتي كازورلا، رمز أوفييدو وأسطورتها، أن الأحلام، حين تسعى إليها القلوب، تتحقق".

وأضاف: "لقد ضمن ريال أوفييدو قيادة لاعب كرة قدم، يجسّد قيم النادي على نحو لا مثيل له، داخل الملعب وخارجه".

وانضم لاعب وسط آرسنال السابق (40 عامًا) إلى أوفييدو، في آب/أغسطس 2023، وقاد فريق طفولته (1996-2003) في الموسم الماضي للعودة إلى الليجا، لأول مرة منذ 24 عامًا.

وتوج كازورلا، الذي خاض 81 مباراة مع منتخب إسبانيا، بكأس أوروبا في 2008 و2012.

 

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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