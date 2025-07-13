نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس بولونيا يحسم الجدل حول ارتباط ناديه بلاعب النصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نفى كلاوديو فينوتشي، الرئيس التنفيذي لنادي بولونيا الإيطالي، صحة التقارير التي تحدثت مؤخرًا عن رغبة ناديه في التعاقد مع البرازيلي ويسلي جاسوفا، جناح النصر السعودي.

رئيس بولونيا يحسم الجدل حول ارتباط ناديه بلاعب النصر

وكانت تقارير صحفية قد ربطت اللاعب الشاب بالانتقال إلى الدوري الإيطالي، في ظل محدودية مشاركاته مع الفريق السعودي منذ انتقاله قادمًا من كورينثيانز البرازيلي في الموسم الماضي.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "الرياضية" السعودية، أكد فينوتشي بشكل قاطع:

"هذه الأنباء غير صحيحة.. اللاعب ليس ضمن خططنا أو قائمة اهتماماتنا."

ويبلغ ويسلي من العمر 20 عامًا، وشارك خلال الموسم الماضي في 22 مباراة فقط مع "العالمي"، سجل خلالها هدفًا وحيدًا وصنع 3 أهداف، فيما غاب عن بعض فترات الموسم بسبب التزامه مع منتخب البرازيل تحت 20 عامًا.

ولا تزال الشكوك تحيط بمستقبل اللاعب في صفوف النصر، وسط تساؤلات حول إمكانية رحيله في فترة الانتقالات الحالية، بحثًا عن فرصة للعب بشكل منتظم.